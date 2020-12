La statua di Maradona è pronta: 10 giorni di lavoro, il numero perfetto (video) (Di martedì 22 dicembre 2020) L'artista plastico Domenico Sepe ha completato la statua dedicata a Diego Maradona donata al Comune napoletano, che deciderà cosa farne. Potrebbe essere situato allo stadio "Diego Maradona" o nei Quartieri Spagnoli. Nella scultura scolpito un Diego dell'epoca del primo scudetto. La statua è dinamica e vede Pelusa che fa un passo avanti, quasi fluttuando su un campo da gioco immaginario, ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 22 dicembre 2020) L'artista plastico Domenico Sepe ha completato ladedicata a Diegodonata al Comune napoletano, che deciderà cosa farne. Potrebbe essere situato allo stadio "Diego" o nei Quartieri Spagnoli. Nella scultura scolpito un Diego dell'epoca del primo scudetto. Laè dinamica e vede Pelusa che fa un passo avanti, quasi fluttuando su un campo da gioco immaginario, ITA Sport Press.

