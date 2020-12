(Di martedì 22 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Dopo il marcato aumento nel terzo trimestre, nell’area dell’euro l’attività economica è attesa diminuire nel quarto, condizionata dall’emergenza sanitaria e dalle nuove misure di contenimento della diffusione del. Così l’Euro zone economic outlook realizzato da Ifo, Istat e Kof.L’inflazione annuale si attesterà su livelli decisamente contenuti per poi accelerare progressivamente a partire dal primo trimestre del 2021.Il quadro previsivo è caratterizzato da una elevata incertezza, con rischi sia al rialzo sia al ribasso, legati, all’evoluzione della pandemia, alla tempistica dell’introduzione dei vaccini e all’atteso impatto dei fondi previsti dal piano Next Generation.Nel terzo trimestre, il Pil dell’area dell’euro, dopo la flessione senza precedenti della prima metà del 2020, ha registrato una crescita più sostenuta di quanto previsto. Da ...

reportrai3 : La sanità campana travolta dalla seconda ondata: mancano barelle, posti letto, medicinali e operatori sanitari, ma… - reportrai3 : #Report #DaRivedere 'Tutti gli uomini del presidente' di Danilo Procaccianti De Luca ha condotto la sua campagna e… - Corriere : In Italia la seconda ondata ha fatto più morti della prima - emmevilla : ?????? Natale si avvicina, ma tra oggi e domani sarà un giorno triste. I decessi ufficiali della seconda ondata di… - ottopagine : La seconda ondata Covid frena la ripresa dell’economia europea -

Ultime Notizie dalla rete : seconda ondata

Variante inglese circola in Italia da novembre: l’idea di Ricciardi Sul possibile legame tra l’aumento del numero di casi di Covid-19 in Italia in questa seconda ondata e la variante inglese ...I morti e i contagi della seconda ondata sono stati notevolmente di più di quelli della prima: i dati al confronto.