La Salernitana torna in vetta | all”Arechi’ i granata vincono in rimonta contro l’Entella

Leggi su anteprima24

(Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno- Lavince inla Virtus Entella eal primo posto della classifica di Serie B. Comincia con una partita vivace la quattordicesima giornata del campionato cadetto, con iche hanno faticato parecchio nel primo tempola squadra di Vivarini. A passare in vantaggio all’Arechi, infatti, è stata propriocon Matteo Mancosu, bravo a superare in uscita il portiere avversario Belec con un bel pallonetto nei minuti finali della prima frazione di gioco. Nell’intervallo Castori rivoluziona la sua squadra inserendo Milan Djuric ed Emanuele Cicerelli, inizialmente in panchina: sono state la mosse che hanno cambiato il match. Proprio quest’ultimo, infatti, pochi minuti dopo il suo ingresso in ...