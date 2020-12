La rabbia degli italiani bloccati in Gran Bretagna | “Abbandonati dal governo” Meloni | “Di Maio | ci sei?”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 22 dicembre 2020)negli aeroporti all’improvviso o lasciati nell’incertezza su come, se e quando riusciranno a tornare: sono migliaia glirimasti gioco forza a Londra e in tutta laa causa delle misure delper tentare di arginare la variante inglese del Covid. E, ad oggi, privi di risposte. “Qual è il piano della Farnesina per garantire un rientro in sicurezza?”, chiede quindi Giorgia, invitando il ministroEsteri, Luigi Di, a smetterla “con le passerelle” e a occuparsi “dei suoi connazionali”.: “Di, basta passerelle” “Tra lezioni di calcio sulla tv di Stato e vertici per il rimpasto, il Ministro...