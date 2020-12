ilpost : La proposta di rimborsare le spese legali a chi è stato assolto in un processo penale -

EDITORIALE – "Nel processo penale, all'imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è ..."