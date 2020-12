La prima dose di vaccino anti Covid in Italia sarà dato a un’infermiera (Di martedì 22 dicembre 2020) La prima persona che riceverà il vaccino anti Covid in Italia sarà una, un’infermiera dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive, Lazzaro Spallanzani. Il 6 gennaio l’Ema potrebbe approvare anche il secondo vaccino, quello di Moderna, che è stato già autorizzato negli Stati Uniti. L’Agenzia Italiana del farmaco dovrà ultimare gli ultimi passaggi organizzativi e autorizzativi per il vaccino Pfizer, poi la campagna vaccinale potrà entrare ufficialmente nel vivo e nelle prossime settimane verranno inoculate le prime dosi a medici, infermieri, personali e ospiti delle Rsa Italiane. Via libera dall’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) all’immissione in commercio del ... Leggi su udine20 (Di martedì 22 dicembre 2020) Lapersona che riceverà ilinuna,dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive, Lazzaro Spallanzani. Il 6 gennaio l’Ema potrebbe approvare anche il secondo, quello di Moderna, che è stato già autorizzato negli Stati Uniti. L’Agenziana del farmaco dovrà ultimare gli ultimi passaggi organizzativi e autorizzativi per ilPfizer, poi la campagna vaccinale potrà entrare ufficialmente nel vivo e nelle prossime settimane verranno inoculate le prime dosi a medici, infermieri, personali e ospiti delle Rsane. Via libera dall’Agenziana del Farmaco (Aifa) all’immissione in commercio del ...

IlContiAndrea : Oggi il presidente eletto #JoeBiden riceverà la sua prima dose di #vaccino contro il #coronavirus in diretta tv: 'V… - Corriere : Joe Biden si vaccina in diretta tv: al presidente eletto la prima dose del vaccino Pfizer/BioNTech - Corriere : Joe Biden si vaccina in diretta tv: al presidente eletto la prima dose del vaccino Pfiz... - paceinguerra : RT @Adnkronos: Vaccino Italia, domenica prima dose a infermiera Spallanzani - SempreLibero2 : Biden si è vaccinato contro il Covid in diretta Tv insieme alla moglie Jill. Al presidente eletto degli Stati Uniti… -