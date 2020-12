La pandemia mette il freno alla ripresa in Europa: -7,3% la stima del pil del 2020 (Di martedì 22 dicembre 2020) Dati inevitabilmente in profondo rosso determinati dalle restrizioni imposte in tutto il vecchio continente. Prevista una flessione del 2,7% nel quarto trimestre. Importante anche l'impatto su consumi ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 22 dicembre 2020) Dati inevitabilmente in profondo rosso determinati dalle restrizioni imposte in tutto il vecchio continente. Prevista una flessione del 2,7% nel quarto trimestre. Importante anche l'impatto su consumi ...

JuntaCastellana : RT @GiorgiaMeloni: Nel mezzo di una pandemia che mette in ginocchio i popoli, la sinistra si mostra uguale ovunque: in Italia spalanca i po… - sava_no : RT @antondepierro: Un capolavoro assoluto che mette a nudo tutta l'inadeguatezza di #Salvini e fa comprendere cos'ha fatto per prevenire la… - antondepierro : RT @antondepierro: Un capolavoro assoluto che mette a nudo tutta l'inadeguatezza di #Salvini e fa comprendere cos'ha fatto per prevenire la… - RadioBullets : ?? America Latina: la pandemia di #Coronavirus mette a rischio i più piccoli e le più piccole… - OrioliPaolo : @lauz1968 @Edoenonsolo Come se chi mette la mascherina sia necessariamente un miliardario che può chiudersi in vill… -

Ultime Notizie dalla rete : pandemia mette La pandemia mette il freno alla ripresa in Europa: -7,3% la stima del pil del 2020 TG La7 Anche dalle Poste di Frosinone le letterine per Babbo Natale

Anche quest’anno Poste Italiane ha messo a disposizione la propria rete logistica per il consueto appuntamento natalizio de ‘La Posta di Babbo Natale’, un progetto dedicato a tutti i bambini. In pochi ...

Fmi: "Eurozona ancora incerta per la pandemia, non ritirare gli aiuti"

La seconda ondata di Covid e le necessarie misure per contenerla peseranno sull'economia dell'Eurozona nel breve termine. A meno che la dinamica della pandemia non cambi nei prossimi mesi, l'attività ...

Anche quest’anno Poste Italiane ha messo a disposizione la propria rete logistica per il consueto appuntamento natalizio de ‘La Posta di Babbo Natale’, un progetto dedicato a tutti i bambini. In pochi ...La seconda ondata di Covid e le necessarie misure per contenerla peseranno sull'economia dell'Eurozona nel breve termine. A meno che la dinamica della pandemia non cambi nei prossimi mesi, l'attività ...