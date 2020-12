La pandemia è finita (almeno per gli esecutati) (Di martedì 22 dicembre 2020) La pandemia è finita! almeno per gli esecutati. Oltre 100.000 famiglie, hanno avuto dal Governo un eccellente regalo di Natale! Con l’approvazione del Decreto ristori, che, giustamente, premia un po’ tutti i colpiti dalla crisi economica, offrendo loro una concreta possibilità di un aiuto, le famiglie più disagiate e più disperate, la cui abitazione è in corso di procedura d’asta, non hanno avuto nessuna proroga proprio nel periodo dell’anno che più di tutti esalta il senso di famiglia. Queste famiglie, cui pure era stata data una speranza con la proroga sino al 31 dicembre, e che ne aspettavano un’altra, almeno sino alla fine dello stato d’emergenza, dal primo gennaio vedranno rimettersi in moto la procedura che le butterà fuori dalla propria casa senza nessun aiuto per metterle nella condizione di ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 dicembre 2020) Laper gli. Oltre 100.000 famiglie, hanno avuto dal Governo un eccellente regalo di Natale! Con l’approvazione del Decreto ristori, che, giustamente, premia un po’ tutti i colpiti dalla crisi economica, offrendo loro una concreta possibilità di un aiuto, le famiglie più disagiate e più disperate, la cui abitazione è in corso di procedura d’asta, non hanno avuto nessuna proroga proprio nel periodo dell’anno che più di tutti esalta il senso di famiglia. Queste famiglie, cui pure era stata data una speranza con la proroga sino al 31 dicembre, e che ne aspettavano un’altra,sino alla fine dello stato d’emergenza, dal primo gennaio vedranno rimettersi in moto la procedura che le butterà fuori dalla propria casa senza nessun aiuto per metterle nella condizione di ...

motorsound104 : @FormulaHumor Ok, mangiano insieme, ma manterranno il protocollo del distanziamento Covid19 anche a pandemia finita - OdinaLaNemesi : #toninelli ! Pensate a portare #VaccinoAntiCovid e fatela finita di rinchiuderci che qua sta saltando tutto siete i… - Lapomacho : @Monicanpl @CicRosina Proprio quello di cui parlavo ieri sera in famiglia, finita la pandemia non sarà più come pri… -

Ultime Notizie dalla rete : pandemia finita La pandemia è finita (almeno per gli esecutati) L'HuffPost Il giornalismo della bozza, eredità della pandemia in Italia

Nelle redazioni dei giornali italiani si dovrebbe aprire una riflessione sull’informazione e il rapporto con il potere, tanto più dopo i cambiamenti di questi mesi. Leggi ...

La pandemia è finita (almeno per gli esecutati)

La pandemia è finita! Almeno per gli esecutati. Oltre 100.000 famiglie, hanno avuto dal Governo un eccellente regalo di Natale! Con l’approvazione del Decreto ristori, che, giustamente, premia un po’ ...

Nelle redazioni dei giornali italiani si dovrebbe aprire una riflessione sull’informazione e il rapporto con il potere, tanto più dopo i cambiamenti di questi mesi. Leggi ...La pandemia è finita! Almeno per gli esecutati. Oltre 100.000 famiglie, hanno avuto dal Governo un eccellente regalo di Natale! Con l’approvazione del Decreto ristori, che, giustamente, premia un po’ ...