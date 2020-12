La Ocean Viking tornerà in mare: tolto il fermo amministrativo (Di martedì 22 dicembre 2020) PALERMO – Tolto il fermo amministrativo della ‘Ocean Viking’, nave di Sos Mediterranee che era rimasta bloccata per 5 mesi a Porto Empedocle (Agrigento). Il fermo è stato revocato dopo l’ultima ispezione della guardia costiera: la terza in cinque mesi. La Ocean Viking è stata considerata nuovamente conforme alle misure di sicurezza e così il provvedimento è decaduto.“Le misure amministrative che quest’anno hanno fermato le navi della Ong hanno creato un vuoto nel sistema di soccorso in mare, con conseguenze letali per le persone in pericolo nel Mediterraneo”, si legge sul sito di Sos Mediterranee che è “felice” di poter tornare in mare “e riprendere le operazioni di ricerca e soccorso, dopo mesi di sforzi e costose modifiche per adeguare la Ocean Viking ai nuovi requisiti di sicurezza richiesti dalle autorità italiane”. Leggi su dire (Di martedì 22 dicembre 2020) PALERMO – Tolto il fermo amministrativo della ‘Ocean Viking’, nave di Sos Mediterranee che era rimasta bloccata per 5 mesi a Porto Empedocle (Agrigento). Il fermo è stato revocato dopo l’ultima ispezione della guardia costiera: la terza in cinque mesi. La Ocean Viking è stata considerata nuovamente conforme alle misure di sicurezza e così il provvedimento è decaduto.“Le misure amministrative che quest’anno hanno fermato le navi della Ong hanno creato un vuoto nel sistema di soccorso in mare, con conseguenze letali per le persone in pericolo nel Mediterraneo”, si legge sul sito di Sos Mediterranee che è “felice” di poter tornare in mare “e riprendere le operazioni di ricerca e soccorso, dopo mesi di sforzi e costose modifiche per adeguare la Ocean Viking ai nuovi requisiti di sicurezza richiesti dalle autorità italiane”.

SkyTG24 : Migranti, l'Ocean Viking torna in mare: tolto il fermo amministrativo - martaserafini : Riparte Ocean Viking dopo un fermo durato 5 mesi. Buon vento e buon salvataggio ?? @SOSMedItalia - Agenzia_Dire : Tolto il fermo amministrativo della ‘#OceanViking’, nave di Sos Mediterranee che era rimasta bloccata per 5 mesi a… - Ernesto29296958 : RT @LegaSalvini: MIGRANTI, L'OCEAN VIKING TORNA IN MARE: TOLTO IL FERMO AMMINISTRATIVO - MaurizioFuochi : RT @Signorasinasce: Stop al #fermoamministrativo , la #OceanViking bloccata da cinque mesi a #PortoEmpedocle torna in mare. Si posizionerà… -