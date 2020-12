La nuova guerra fredda è la cyberwar

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 22 dicembre 2020) Danni collaterali. Lafrontiera dei conflitti non prevede solamente l’uso di armi, il dispiegamento di eserciti e le trincee. Con l’evoluzione tecnologica, infatti, è cambiato anche il modo di attaccare e difendersi dalle minacce di un altro Paese ‘poco amico’, attraverso quel sottobosco apparentemente intangibile ma fortemente vulnerabile. Spesso e volentieri assistiamo alle accuse degli Stati Uniti nei confronti di presunti hacker russi, ma gli episodi più tangibili arrivano dallaIsraele-Iran che si ripetono con continuità in questo difficile 2020. LEGGI ANCHE > Il livello di sicurezza delle «videoconferenze segrete» dei ministri dell’UE Lanon è più quella studiata sui libri di storia. O, almeno, non nelle sue estrinsecazioni fatte di eserciti inviati per conquistare o rivendicare territori contesi. ...