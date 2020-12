LA NUOVA FARSA – I CEPPI COVID SONO MIGLIAIA, IL PROBLEMA RISIEDE NEL NUOVO AUTORITARISMO POLITICO. (Di martedì 22 dicembre 2020) La mutazione del virus nel Regno Unito non è altro che un allarmismo riciclato, senza alcuna sostanza per giustificare la cancellazione del Natale e farci precipitare tutti in un’ulteriore miseria. Non è scientifico, ma ingiustificabile e imperdonabile.Lasciami impostare la scena. Il mondo (ci viene detto) è in preda a una piaga mortale. I servizi sanitari (ci viene detto) SONO sull’orlo del collasso. E proprio quando pensi che le cose non possano andare peggio, la terribile notizia arriva dall’alto che il nostro nemico invisibile è mutato in una forma ancora più spaventosa. Sebbene sia troppo presto per sapere qualcosa di sostanziale al riguardo, è del tutto possibile che sia più contagioso, o più pericoloso, o – chissà – forse entrambi.Era questa la situazione nel fine settimana, quando il Regno Unito è precipitato in quella che è diventata rapidamente la sua ... Leggi su databaseitalia (Di martedì 22 dicembre 2020) La mutazione del virus nel Regno Unito non è altro che un allarmismo riciclato, senza alcuna sostanza per giustificare la cancellazione del Natale e farci precipitare tutti in un’ulteriore miseria. Non è scientifico, ma ingiustificabile e imperdonabile.Lasciami impostare la scena. Il mondo (ci viene detto) è in preda a una piaga mortale. I servizi sanitari (ci viene detto)sull’orlo del collasso. E proprio quando pensi che le cose non possano andare peggio, la terribile notizia arriva dall’alto che il nostro nemico invisibile è mutato in una forma ancora più spaventosa. Sebbene sia troppo presto per sapere qualcosa di sostanziale al riguardo, è del tutto possibile che sia più contagioso, o più pericoloso, o – chissà – forse entrambi.Era questa la situazione nel fine settimana, quando il Regno Unito è precipitato in quella che è diventata rapidamente la sua ...

dievve : LA NUOVA FARSA – I CEPPI COVID SONO MIGLIAIA, IL PROBLEMA RISIEDE NEL NUOVO AUTORITARISMO POLITICO. - nuova_forza : Tutti i partiti sostengono la narrativa del Covid complici della dittatura sanitaria in corso. La farsa del partito… - Giorgiupede : @saw_1897 Nuova variante del Coronavirus, Saw l'aveva detto. Suarez ha fatto un esame farsa, Saw l'aveva detto. Il… - zioLuca72 : RT @zioLuca72: @chetempochefa @robertosaviano Isolare e boicottare il governo farsa del dittatore #Lukashenko in #bielorussia @Europarl_EN… - zioLuca72 : @chetempochefa @robertosaviano Isolare e boicottare il governo farsa del dittatore #Lukashenko in #bielorussia… -

Ultime Notizie dalla rete : NUOVA FARSA Ferrara, la rabbia dei ristoratori: riapertura farsa e noi vicini al collasso La Nuova Ferrara Caso Suarez, cimici nell’aula dell’esame: “Il bambino porta cocummella”

L’esame farsa è finito al centro di un’inchiesta per rivelazione e falso che è costata la misura cautelare interdittiva alla rettrice Giuliana Grego Bolli, che si è poi dimessa, ma anche al direttore ...

Ferrara, la rabbia dei ristoratori: riapertura farsa e noi vicini al collasso

L’asporto è un palliativo, gli indennizzi spesso si rivelano insufficienti: «Siamo disperati, non è giusto che a pagare sia la nostra categoria» ...

L’esame farsa è finito al centro di un’inchiesta per rivelazione e falso che è costata la misura cautelare interdittiva alla rettrice Giuliana Grego Bolli, che si è poi dimessa, ma anche al direttore ...L’asporto è un palliativo, gli indennizzi spesso si rivelano insufficienti: «Siamo disperati, non è giusto che a pagare sia la nostra categoria» ...