La missione anti-pirateria della Fregata Martinengo - foto

Si è conclusa con il rientro alla base di Taranto la missione antipirateria della Nave Martinengo della Marina Militare italiana, impegnata nelle pericolosissime acque del golfo di Guinea a protezione del naviglio mercantile dai frequenti attacchi di pirati. Durante i 111 giorni di servizio nelle acque del golfo, la Fregata classe Bergamini F-596 "Federico Martinengo" (FREMM) ha percorso 16.500 miglia marine monitorando oltre 500 unità mercantili. I due elicotteri SH-90 imbarcati hanno eseguito 143 ore di volo. L'equipaggio della Fregata, oltre che dall'equipaggio della "Martinengo" era composto dagli specialisti della Brigata Marina

Vaccino anti Covid: sorgono lungo A58-TEEM due degli hub candidati alla distribuzione dopo Natale

Le logistiche di DHL e Vercesi, certificate quanto a salvaguardia della catena del freddo, si preparano ad assolvere la missione di consegnare le fiale destinate alla Lombardia del vaccino Pfizer ...

Viaggio nel caveau toscano del vaccino anti-Covid: la procedura da "brividi" prima dell’iniezione

Siamo andati a Careggi, nel bunker dove veranno scongelate le prime dosi. Il frigo da -80 gradi e una procedura che passa attraverso 7 fasi: «Non sono concesse sbavature». Domenica il via ...

