La mamma dei ragazzi uccisi dal padre: 'Lo ha fatto per punirmi, lo avevo denunciato ma nessuno mi credeva' (Di martedì 22 dicembre 2020) 'Il vero obiettivo ero io, altrimenti non avrebbe ucciso i nostri figli. Lo ha fatto per colpire me e punirmi , perché mi ero rifatta una vita'. Parla così, straziata dal dolore, la 47enne infermiera ... Leggi su leggo (Di martedì 22 dicembre 2020) 'Il vero obiettivo ero io, altrimenti non avrebbe ucciso i nostri figli. Lo haper colpire me e, perché mi ero rifatta una vita'. Parla così, straziata dal dolore, la 47enne infermiera ...

SimoPillon : Bene #Orban che ha avuto il coraggio di opporsi alla dittatura #LGBT In #Ungheria garantito nella costituzione il… - _chaserofdreams : Ho comprato uno dei due regali per mamma ?? - lunablu08 : RT @_Sblendorio: Ha mai chiesto aiuto? «Certo che l’ho fatto ma gli atteggiamenti che io ritenevo aggressivi non bastavano alle forze dell… - Lele76Lele : RT @_Sblendorio: Ha mai chiesto aiuto? «Certo che l’ho fatto ma gli atteggiamenti che io ritenevo aggressivi non bastavano alle forze dell… - ThenIdBeClever : RT @_Sblendorio: Ha mai chiesto aiuto? «Certo che l’ho fatto ma gli atteggiamenti che io ritenevo aggressivi non bastavano alle forze dell… -

Ultime Notizie dalla rete : mamma dei Padova, parla la mamma dei ragazzi uccisi dal padre: "Lo ha fatto per punirmi della mia nuova vita" TGCOM Chi erano Francesca e Pietro, i due ragazzi di 15 e 13 anni uccisi dal padre a coltellate

CAMPOSAMPIERO. «Nessun segnale, erano ragazzi sereni, e il padre sembrava orientato al progetto di futuro dei figli». I dirigenti scolastici delle scuole frequentate da Francesca e Pietro vivono l’ora ...

Un bel regalo natalizio è quello fatto da Antonie per mamma, papà e sorelle

Antoine Choucair è uno dei tanti ragazzi che si recano fuori dalla propria nazione ... All’improvviso è sbucato Antoine che, munito di mascherina, ha sorpreso la mamma e il papà facendoli veramente ...

CAMPOSAMPIERO. «Nessun segnale, erano ragazzi sereni, e il padre sembrava orientato al progetto di futuro dei figli». I dirigenti scolastici delle scuole frequentate da Francesca e Pietro vivono l’ora ...Antoine Choucair è uno dei tanti ragazzi che si recano fuori dalla propria nazione ... All’improvviso è sbucato Antoine che, munito di mascherina, ha sorpreso la mamma e il papà facendoli veramente ...