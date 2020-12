La lettera di Ottavia a Babbo Natale | “Miracolo contro il Covid”

Leggi su dire

(Di martedì 22 dicembre 2020) MILANO – “Caro Babbo Natale, quest’anno vorremmo tornare tutti bambini e chiederti qualcosa. Ci sentiamo inutili e impotenti di fronte a una cosa talmente grande quanto invisibile che ha avuto il potere di bloccare il mondo, di bloccare 7 miliardi di persone, di cambiare le loro abitudini, uccidere le loro certezze, di eliminare i rapporti umani. Si è fermato tutto. Aziende, metropolitane, viaggi. La frenesia e la vita irrequieta delle persone è stata stoppata da un virus invisibile, così astratto e microscopico“. Una lettera, col più classico degli incipit, scritta da Ottavia Baglieri, studentessa al liceo classico ‘Piazzi Lena Perpenti’ di Sondrio’. I desideri di una giovane di sedici anni al tempo del coronavirus: “Babbo Natale- continua Baglieri nella sua lettera- la verità è che io vorrei chiederti qualcosa ma non riesco a desiderare altro che la mia vita ordinaria e frenetica di cui tanto mi lamentavo. Non vogliamo borse, non vogliamo orologi costosi, non vogliamo quegli orribili maglioni natalizi. Vogliamo portare in tavola la cena di Natale, vestiti a festa e vedere la faccia contenta di chi non vedeva l’ora di assaporare la cena. Vogliamo aspettare la mezzanotte davanti al camino, a giocare a carte, per aprire i regali che si trovano sotto l’albero da settimane e anche quelli che arrivano in ritardo. Vogliamo guardare una foto senza stranirci se la gente non indossa la mascherina”.