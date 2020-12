La grande truffa con le monete virtuali, toscano indagato per 120 milioni di euro spariti (Di martedì 22 dicembre 2020) È l’amministratore di una società specializzata in scambio di criptovalute: colpiti 230mila risparmiatori in tutto il mondo Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 22 dicembre 2020) È l’amministratore di una società specializzata in scambio di criptovalute: colpiti 230mila risparmiatori in tutto il mondo

