La Francia piange Claude Brasseur: addio allo storico attore (Di martedì 22 dicembre 2020) addio a Claude Brasseur: lo storico attore francese è morto quest’oggi come annunciato dal suo manager. Recitò anche in diverse pellicole italiano ed è ricordato per l’amore per i motori. Lutto terribile in Francia: si è spento Claude Brasseur, storico attore transalpino che ha segnato la storia del cinema gallico per 60 anni con la L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 22 dicembre 2020): lofrancese è morto quest’oggi come annunciato dal suo manager. Recitò anche in diverse pellicole italiano ed è ricordato per l’amore per i motori. Lutto terribile in: si è spentotransalpino che ha segnato la storia del cinema gallico per 60 anni con la L'articolo proviene da Inews.it.

Agenzia_Ansa : La #Francia piange l'attore #ClaudeBrasseur, scomparso all'età di 84 anni. In oltre 60 anni di carriera ha recitato… - lillydessi : La Francia piange l'attore Claude Brasseur - Ultima Ora - Agenzia ANSA - roby800 : - MusicNews81 : RT @Agenzia_Ansa: La #Francia piange l'attore #ClaudeBrasseur, scomparso all'età di 84 anni. In oltre 60 anni di carriera ha recitato in ol… - Annathelion : La Francia piange l'attore Claude Brasseur - Ultima Ora - ANSA -