La crisi di governo innescata dalle recriminazioni di Renzi non può non provocare ripulsa

di Riccardo Mastrorillo Come si fa ad aprire una crisi di governo in piena approvazione della legge di bilancio? Come si fa a chiedere una verifica in piena pandemia? Già soltanto la ovvia risposta a queste due semplici domande dovrebbe, fermata l'inevitabile tremarella ai polsi, muovere un senso di ripulsa per le puerili recriminazioni di un partito inesistente. Non è bastata la brutale reprimenda di Sergio Mattarella, a dicembre del 2016, quando Renzi, che aveva promesso di lasciare la politica se il referendum costituzionale fosse stato bocciato, ha pensato di recarsi al Quirinale, il giorno dopo, per dimettersi solo da Presidente del Consiglio. Il Presidente della Repubblica, giustamente, lo ha costretto a farsi approvare dal Parlamento la legge di stabilità, prima di aprire la ...

