La Costituzione Italiana e la sua approvazione (Di martedì 22 dicembre 2020) L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Queste parole rappresentano il primo dei 139 articoli della Costituzione Italiana. Le leggi appartengono a 3 parti, quella dei principi fondamentali, quella dei diritti/doveri e quella che stabilisce le funzioni degli organi della Repubblica. Costituzione Italiana-photo credits: WebEra il 22 dicembre 1947, quando l’assemblea costituente approvò il testo della Costituzione Italiana. Viene promulgata invece il 27 dicembre dal capo di Stato Enrico De Nicola, uscendo in Gazzetta Ufficiale. L’entrata in vigore invece fu stabilita per il 1° gennaio 1948. Questa Costituzione rappresenta per la prima ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 22 dicembre 2020) L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della. Queste parole rappresentano il primo dei 139 articoli della. Le leggi appartengono a 3 parti, quella dei principi fondamentali, quella dei diritti/doveri e quella che stabilisce le funzioni degli organi della Repubblica.-photo credits: WebEra il 22 dicembre 1947, quando l’assemblea costituente approvò il testo della. Viene promulgata invece il 27 dicembre dal capo di Stato Enrico De Nicola, uscendo in Gazzetta Ufficiale. L’entrata in vigore invece fu stabilita per il 1° gennaio 1948. Questarappresenta per la prima ...

lexacivis : #OTD: #22dicembre 1947 L'Assemblea Costituente approva la #Costituzione della Repubblica Italiana con 458 voti fav… - travelitalia : Accadde il 22/12/1947: L’Assemblea Costituente approva la Costituzione della Repubblica Italiana. #22dicembre #buongiorno #verona - FlavioSP56 : RT @carladiveroli: Oggi ricorre il 73esimo anniversario della #Costituzione italiana, approvata a larga maggioranza dall’Assemblea Costitue… - MaurizioFuochi : RT @rmancinelli957: @Annarina13 @zf_fabio @RadioSavana Non siamo in guerra! Gli ordini si possono discutere, e non accettarli quando si vio… - Cesarina53 : RT @carladiveroli: Oggi ricorre il 73esimo anniversario della #Costituzione italiana, approvata a larga maggioranza dall’Assemblea Costitue… -