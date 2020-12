La confessione di Cristiano Malgioglio in diretta: «Amadeus mi voleva a Sanremo 2021, ho detto no» (Di martedì 22 dicembre 2020) . La rivelazione durante la ventottesima puntata del Grande Fratello Vip in un momento emozionante. Il cantautore abbracciando Arisa, di cui è grande fan, ha svelato un retroscena del prossimo Sanremo 2021. Sarà vero? Cristiano Malgioglio, mentre era nella casa del Grande Fratello Vip, ha confessato di non mangiare il panettone da quando è scomparsa la mamma, più di vent’anni fa. A Signorini aveva detto che l’avrebbe mangiato se a portarglielo fosse stata Arisa. Promessa mantenuta e durante la diretta di lunedì 21 dicembre, Arisa è entrata nel cucurio per portare il panettone a Malgioglio. Abbracciati in sicurezza, Malgioglio ha espresso tutta la sua ammirazione nei confronti della cantate lucana e della sua gioia nel saperla al prossimo ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 22 dicembre 2020) . La rivelazione durante la ventottesima puntata del Grande Fratello Vip in un momento emozionante. Il cantautore abbracciando Arisa, di cui è grande fan, ha svelato un retroscena del prossimo. Sarà vero?, mentre era nella casa del Grande Fratello Vip, ha confessato di non mangiare il panettone da quando è scomparsa la mamma, più di vent’anni fa. A Signorini avevache l’avrebbe mangiato se a portarglielo fosse stata Arisa. Promessa mantenuta e durante ladi lunedì 21 dicembre, Arisa è entrata nel cucurio per portare il panettone a. Abbracciati in sicurezza,ha espresso tutta la sua ammirazione nei confronti della cantate lucana e della sua gioia nel saperla al prossimo ...

zazoomblog : La confessione di Cristiano Malgioglio in diretta: Amadeus mi aveva chiamato per Sanremo ho detto no -… - infoitcultura : La confessione di Cristiano Malgioglio in diretta :«Amadeus mi aveva chiamato per Sanremo, ho detto no» - IdaDiGrazia : #GFvip La confessione di Cristiano Malgioglio in diretta: «Amadeus mi aveva chiamato per #Sanremo2021, ho detto no» - blogtivvu : Cristiano Malgioglio lascia il GF Vip? “Venerdì me ne vado” #gfvip - dealfonsina : Cristiano avrà anche estorto la confessione a Tommaso, ma in questo momento Tommaso aveva già raccontato tutto a… -