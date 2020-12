La commissione Ue: «Rimuovere i blocchi col Regno Unito, garantire i rifornimenti» (Di martedì 22 dicembre 2020) Bruxelles emette una «raccomandazione» in cui chiede agli Stati membri di non interrompere il flusso delle merci essenziali e di consentire il rientro in patria ai cittadini Ue bloccati in territorio britannico Leggi su corriere (Di martedì 22 dicembre 2020) Bruxelles emette una «raccomandazione» in cui chiede agli Stati membri di non interrompere il flusso delle merci essenziali e di consentire il rientro in patria ai cittadini Ue bloccati in territorio britannico

Roma: inchiesta di Report sul piano pandemico, Sapia (M5S) interroga Conte, “vicenda gravissima, rimuovere subito il ministro Speranza”

Lo afferma, in una nota, il deputato M5S Francesco Sapia, che alla Camera siede in commissione Affari sociali e che nel merito ha presentato un’interrogazione allo stesso Conte, nella quale riassume, ...

