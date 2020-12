La Commissaria Ue alla Salute | ' L' Europa vince se tutti facciamo il vaccino'

(Di martedì 22 dicembre 2020) LaUeStella Kyriakides rassicuraquanti sul, in arrivo in tutto il continente: "Ilè sicuro. L'la sfida se lo". 'La rapidità ...

Tg3web : Un libro nero di 1500 pagine, sui respingimenti illegali di migranti e richiedenti asilo ai confini dell'Unione Eur… - globalistIT : - atarquini2 : must read di Alberto D´Argenio su Repubblica La commissaria Ue alla Salute: “Il vaccino è sicuro. L’Europa vince la… - messina_oggi : (De Luca alla neo commissaria: 'Se non rimuovete La Paglia, occuperò l'Asp') - - angiuoniluigi : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? La commissaria Ue alla Salute: “Il vaccino è sicuro. L’Europa vince la sfida se lo facciamo tutti” [dal nost… -

Ultime Notizie dalla rete : Commissaria alla

La Repubblica

PALERMO-Le sensazioni sono tante in questo Natale di guerra, anche a Palermo, tra norme arzigogolate e immagini via web che raccontano il popolo dello shopping assembrato in centro e non soltanto.Un deposito di rifiuti pericolosi è stato scoperto dai poliziotti del commissariato di polizia Oreto-Stazione in via Guadagna. Venivano stoccati materiali metallici che, ...