La collezione North Face x Gucci è tutto quello che vorremo indossare nel nostro prossimo viaggio

Leggi su gqitalia

(Di martedì 22 dicembre 2020) Esplorare. Luoghi fisici o immaginari. Laè un invito al, di qualunque natura esso sia, alla ricerca di di nuovi territori, nuove avventure, nuovi spazi dentro di sè. Un leit motiv che unisce, per la prima volta, due grandi marchi che collaborano insieme: da una partee i suoi abiti proposti come strumenti per incoraggiare chi li indossa a osare, a esprimere il proprio carattere e la propria personalità, dall'altra, storico brand fondato nel 1966 a San Francisco e da sempre impegnato nell'offrire attrezzatura all'avanguardia e promuovere ogni forma di esplorazione. Per promuovere la nuova collaborazione, il direttore creativo di, Alessandro Michele ha ideato una campagna ...