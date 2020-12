La Canalis scatenata si allena come i marines

Leggi su solodonna

(Di martedì 22 dicembre 2020) Su Instagram la showgirl Elisabettaha mostrato alcuni video relativi a un seminario a cui ha partecipato in Arkansas con le forze speciali militari. Prove superate alla grande! Da bomba sexy in intimo, super sensuale, a militare dell’esercito americano.È capace di stupire e di passare indistintamente dall’una all’altra versione Elisabetta. Elisabetta: training speciale in Arkansasracconta sui social, dove ha pubblicato alcuni video Articolo completo: dal blog SoloDonna