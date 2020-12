La bestemmia di Buffon, la Procura apre un’inchiesta sul portiere della Juventus (Di martedì 22 dicembre 2020) Arrivano aggiornamenti sulla bestemmia di Gigi Buffon in occasione della partita del campionato di Serie A tra Parma e Juventus. Secondo quanto apprende l’Adnkronos la Procura della Federcalcio ha aperto un procedimento sull’episodio che si è verificato nell’ultima giornata del campionato di Serie A. Secondo quanto spiegano dalla FIGC l’espressione blasfema era stata coperta da un commento che non avrebbe consentito di segnalare il caso al Giudice Sportivo. L’indagine servirà a chiarire i fatti, previsti aggiornamenti già nei prossimi giorni. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 22 dicembre 2020) Arrivano aggiornamenti sulladi Gigiin occasionepartita del campionato di Serie A tra Parma e. Secondo quanto apprende l’Adnkronos laFedercalcio ha aperto un procedimento sull’episodio che si è verificato nell’ultima giornata del campionato di Serie A. Secondo quanto spiegano dalla FIGC l’espressione blasfema era stata coperta da un commento che non avrebbe consentito di segnalare il caso al Giudice Sportivo. L’indagine servirà a chiarire i fatti, previsti aggiornamenti già nei prossimi giorni. L'articolo CalcioWeb.

