Kristoffersen, rimonta vincente a Campiglio | Vinatzer chiude terzo (Di martedì 22 dicembre 2020) Il norvegese recupera una posizione dopo l'altra, ripartendo dal 12esimo posto della prima manche. Alle spalle di Kristoffersen finiscono il connazionale Foss-Solevaag (in testa a metà gara) e l'azzurro, capace di riscattare la beffa di ieri. Henrik Kristoffersen dimostra ancora una volta di essere il migliore in circolazione nella disciplina dello slalom speciale. Il campione L'articolo Kristoffersen, rimonta vincente a Campiglio Vinatzer chiude terzo proviene da www.meteoweek.com.

