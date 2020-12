Kitikaka – Ci vuole il mitico Nedo Sonetti per dirla tutta sulla Fiorentina e sulla sua annata pacco (come l’inquadratura in studio) (Di martedì 22 dicembre 2020) Dove non arriva lo schema giusto, dove non arriva la sostituzione azzeccata, dove non arriva la clamorosa botta di culo, ci arriva “la belvaggine”. Questo almeno secondo (mister) Nedo Sonetti: una colonna, anzi il colonnato intero di Piazza San Pietro; una sequoia, pardon tutto il Sequoia National Park della California. Nave mercantile da cinquanta tonnellate salpata da Piombino nel 1973, attraccata poi su 25 panchine per 42 anni di carriera. “Volete che Turkilmaz giochi più vicino alla porta, ma se resta piantato in area e non si muove rischia di far la fine di Taralla, come si dice al mio paese. Taralla che morì senza assaggialla”, spiegò a Bologna nel 1991. “La televisione è sempre in fuorigioco, queste telecamere che vanno alla ricerca degli ignudi negli spogliatoi, con questi giocatori che li vedono e restano imbalsamati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Dove non arriva lo schema giusto, dove non arriva la sostituzione azzeccata, dove non arriva la clamorosa botta di culo, ci arriva “la belvaggine”. Questo almeno secondo (mister): una colonna, anzi il colonnato intero di Piazza San Pietro; una sequoia, pardon tutto il Sequoia National Park della California. Nave mercantile da cinquanta tonnellate salpata da Piombino nel 1973, attraccata poi su 25 panchine per 42 anni di carriera. “Volete che Turkilmaz giochi più vicino alla porta, ma se resta piantato in area e non si muove rischia di far la fine di Taralla,si dice al mio paese. Taralla che morì senza assaggialla”, spiegò a Bologna nel 1991. “La televisione è sempre in fuorigioco, queste telecamere che vanno alla ricerca degli ignudi negli spogliatoi, con questi giocatori che li vedono e restano imbalsamati ...

