Kate e William | la foto che fa indignare il Regno Unito | come sono stati beccati

Nel Regno Unito si diffonde la paura per una nuova variante del Covid-19: Kate e William non sono stati abbastanza attenti alla loro sicurezza? Una nuova accusa dal mondo social per il duca e la duchessa di Cambridge: Kate e William avrebbero inavvertitamente infranto la "regola dei sei", stabilita nel Regno Unito per contenere i contagi

William e Kate si sono visti con lo zio del principe, sua moglie Sophie e i loro figli di 17 e 13 anni: tutti, compresi il principino George di sette anni, la principessa Charlotte di cinque, e il ...

