Juventus, Rabiot sconterà il turno di squalifica contro la Fiorentina. Il comunicato (Di martedì 22 dicembre 2020) E’ arrivata la nota della Juventus sulla vicenda legata ad Adrien Rabiot, il francese sconterà nella gara di stasera contro la Fiorentina il turno di squalifica:“Adrien Rabiot non appare in distinta poiché sconta la squalifica in seguito alla pubblicazione del provvedimento definitivo di giustizia sportiva relativo a Juventus-Napoli del 4 ottobre”. Adrien #Rabiot non appare in distinta poiché sconta la squalifica in seguito alla pubblicazione del provvedimento definitivo di giustizia sportiva relativo a Juventus-Napoli del 4 ottobre.#JuveFiorentina — JuventusFC (@Juventusfc) December 22, 2020 Foto: Instagram ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 22 dicembre 2020) E’ arrivata la nota dellasulla vicenda legata ad Adrien, il francesenella gara di staseralaildi:“Adriennon appare in distinta poiché sconta lain seguito alla pubblicazione del provvedimento definitivo di giustizia sportiva relativo a-Napoli del 4 ottobre”. Adrien #non appare in distinta poiché sconta lain seguito alla pubblicazione del provvedimento definitivo di giustizia sportiva relativo a-Napoli del 4 ottobre.#JuveFC (@fc) December 22, 2020 Foto: Instagram ...

juventusfc : Adrien #Rabiot non appare in distinta poiché sconta la squalifica in seguito alla pubblicazione del provvedimento d… - forumJuventus : #JuveFiorentina, oggi ore 20,45. Formazioni GdS: 'Sarà 3-4-1-2 con Morata e Ronaldo in attacco, McKennie sulla treq… - DiMarzio : #Rabiot mandato a casa dalla #Juventus prima della gara con la #Fiorentina: la situazione sulla squalifica - sportli26181512 : Sentenza Juve-Napoli, Rabiot sconta la squalifica stasera contro la Fiorentina: Sentenza Juve-Napoli, Rabiot sconta… - Madman00368360 : Oggi alla #Juventus hanno tolto tre punti, squalificato #rabiot, indagato #buffon e mi sento di dire che manca anch… -