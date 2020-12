Juventus, Pirlo: «Molli dall’inizio, che brutta figura. Ma c’erano episodi a nostro favore» (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta subita contro la Fiorentina: le sue parole Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta subita contro la Fiorentina. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Juventus NEWS 24 APPROCCIO – «Non c’entra con quello che è successo nel pomeriggio. Avevamo un atteggiamento sbagliato sin dai primi passaggi. Quando entri così vai incontro a brutte figure. Al di là dell’episodio. Forse avevamo la testa alle vacanze, siamo entrati Molli». LA PENNA – «Le immagini parlano chiaro. L’espulsione di Cuadrado era netta. Ma c’erano degli episodi a nostro favore che non ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Andrea, allenatore della, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta subita contro la Fiorentina: le sue parole Andrea, allenatore della, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta subita contro la Fiorentina. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 APPROCCIO – «Non c’entra con quello che è successo nel pomeriggio. Avevamo un atteggiamento sbagliato sin dai primi passaggi. Quando entri così vai incontro a brutte figure. Al di là dell’o. Forse avevamo la testa alle vacanze, siamo entrati». LA PENNA – «Le immagini parlano chiaro. L’espulsione di Cuadrado era netta. Madegliche non ...

