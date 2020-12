Juventus, Pirlo: “Condannati dagli episodi. Inter e Milan sono favorite per ora” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Crolla clamorosamente la Juventus in casa contro la Fiorentina. I bianconeri, apparsi poco lucidi e incisivi, subiscono tre reti e rischiano di perdere ulteriore terreno rispetto a Milan e Inter.caption id="attachment 1054335" align="alignnone" width="3543" Pirlo, getty images/captionLE PAROLE DI PirloIl tecnico Andrea Pirlo analizza i motivi del k.o. contro i viola ai microfoni di Sky Sport: "Siamo entrati con l'atteggiamento sbagliato fin dai primissimi passaggi. Quando si entra con questa testa, si va incontro a queste figuracce. Poi diventa tutto difficile recuperare. Arbitraggio? Le immagini mi sembrano chiare. L'espulsione di Cuadrado è netta, ma mi sembra che ci siano due episodi anche a nostro favore. Se fossimo stati in parità numerica, sarebbe stato diverso. ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Crolla clamorosamente lain casa contro la Fiorentina. I bianconeri, apparsi poco lucidi e incisivi, subiscono tre reti e rischiano di perdere ulteriore terreno rispetto a.caption id="attachment 1054335" align="alignnone" width="3543", getty images/captionLE PAROLE DIIl tecnico Andreaanalizza i motivi del k.o. contro i viola ai microfoni di Sky Sport: "Siamo entrati con l'atteggiamento sbagliato fin dai primissimi passaggi. Quando si entra con questa testa, si va incontro a queste figuracce. Poi diventa tutto difficile recuperare. Arbitraggio? Le immagini mi sembrano chiare. L'espulsione di Cuadrado è netta, ma mi sembra che ci siano dueanche a nostro favore. Se fossimo stati in parità numerica, sarebbe stato diverso. ...

JuventusTV : Mister @Pirlo_official presenta #JuveFiorentina Le parole del tecnico ???? alla vigilia dell'ultima partita del 2… - mirkocalemme : La #Juventus ha perso 'in albergo' come il #Napoli del 2018, contro lo stesso rivale e con lo stesso risultato. Qua… - GoalItalia : MATCH REPORT - #JuveFiorentina 0-3: un grigio Natale per Pirlo [@romeoagresti] ?? - TarallucciE : @nonleggerlo @SkySport #Pirlo dovrebbe vergognarsi, sta diffamando una società , l'@sscnapoli , che ha fatto valere… - matteoduranti10 : RT @calciomercatoit: #JuventusFiorentina, #Pirlo parla anche della gara col #Napoli, che andrà giocata: 'Dispiace per le squadre che sono s… -