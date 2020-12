Juventus, perché Rabiot rischia di saltare la prima gara del 2021 (c’entra il Napoli) (Di martedì 22 dicembre 2020) La Juventus rischia di perdere Adrien Rabiot per la prima gara del 2021: la ‘colpa’ è del Napoli, scopriamo perché Adrien Rabiot potrebbe iniziare il 2021 con una partita di ritardo. Il centrocampista francese, infatti, rischia di saltare la gara contro l’Udinese in programma il 3 gennaio dopo la pausa natalizia. Un’assenza che sarebbe connessa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 22 dicembre 2020) Ladi perdere Adrienper ladel: la ‘colpa’ è del, scopriamoAdrienpotrebbe iniziare ilcon una partita di ritardo. Il centrocampista francese, infatti,dilacontro l’Udinese in programma il 3 gennaio dopo la pausa natalizia. Un’assenza che sarebbe connessa Questo articolo è comparso nella sua versione originale,sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ZZiliani : Se a bestemmiare, coram populo, è il bestemmiatore seriale #Buffon, si parla di “sprone” e “spirito Juventus”, di d… - Gazzetta_it : #Juventus Presunta bestemmia di #Buffon: ecco perché non è stato squalificato #giudice sportivo - ZZiliani : Ha vinto per anni il premio di miglior arbitro del mondo in attività, è finito nella Treccani, ora è stato eletto m… - GiankaBar : Perché no anche Asamoah che è svincolato? #Juventus - roberto_morotti : @ZZiliani Oh Dio, solo io conosco la rabbia che ho in corpo perché la mia squadra non vince mai un cazzo di scudett… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus perché Juventus-Atalanta 1-1: Freuler risponde a Chiesa, poi Gollini para un rigore a Cristiano Ronaldo Corriere della Sera