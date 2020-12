Juventus, Natale da incubo: Pirlo ha 11 punti in meno di Sarri (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Dall’esaltazione di Parma alla delusione dell’Allianz Stadium. Serata da dimenticare per la Juventus che perde di fatto sei punti in un giorno dopo il verdetto del collegio di garanzia del Coni e la sconfitta casalinga contro la Fiorentina. Feste rovinate per i bianconeri che contro gli uomini di Liverani avevano dato l’illusione di aver trovato finalmente quella continuità smarrita. E ora è momento di calcoli. Rispetto alla scorsa stagione dopo tredici partite, Andrea Pirlo ha undici punti in meno del suo predecessore Maurizio Sarri. Prima di stasera, la Juventus aveva vinto cinque delle ultime sei sfide contro la Fiorentina in campionato (1N), mantenendo la porta inviolata ben cinque volte. La squadra di Prandelli inverte il trend nel modo più inaspettato. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Dall’esaltazione di Parma alla delusione dell’Allianz Stadium. Serata da dimenticare per lache perde di fatto seiin un giorno dopo il verdetto del collegio di garanzia del Coni e la sconfitta casalinga contro la Fiorentina. Feste rovinate per i bianconeri che contro gli uomini di Liverani avevano dato l’illusione di aver trovato finalmente quella continuità smarrita. E ora è momento di calcoli. Rispetto alla scorsa stagione dopo tredici partite, Andreaha undiciindel suo predecessore Maurizio. Prima di stasera, laaveva vinto cinque delle ultime sei sfide contro la Fiorentina in campionato (1N), mantenendo la porta inviolata ben cinque volte. La squadra di Prandelli inverte il trend nel modo più inaspettato. ...

