Juventus-Napoli si rigiocherà: accolto il ricorso, annullata la condanna (Di martedì 22 dicembre 2020) C'è De Laurentiis ad assistere all'udienza in Collegio di Garanzia dello sport. È arrivato al Coni attorno alle 14 in compagnia di Grassani e di Lubrano, i due legali del club.... Leggi su ilmattino (Di martedì 22 dicembre 2020) C'è De Laurentiis ad assistere all'udienza in Collegio di Garanzia dello sport. È arrivato al Coni attorno alle 14 in compagnia di Grassani e di Lubrano, i due legali del club....

SkySport : ULTIM'ORA CONI JUVENTUS-NAPOLI SI RIGIOCA Il Collegio di Garanzia dello Sport accoglie il ricorso del Napoli Juvent… - Solano_56 : Fonseca contro le big Juventus: 1-1-2 Inter: 0-2-0 Napoli: 1-0-2 Milan: 1-1-1 Atalanta: 0-0-3 Lazio: 0-2-0 - sechesi : ?? Juventus-Napoli si rigioca: il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI accoglie il ricorso del Napoli e annull… - passione_inter : ULTIM'ORA - Accolto il ricorso del Napoli: rigiocherà la sfida contro la Juventus. Annullato quindi il 3-0 a tavoli… - Onestidal2007 : RT @capuanogio: Calcio, regole e politica. Era già tutto qui. Sabato 19 dicembre. E non dite che non ve l’avevo detto come sarebbe finita… -