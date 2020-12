Juventus-Napoli si rigioca, esultano le suore di clausura: “Che bella notizia” (Di martedì 22 dicembre 2020) Anche le suore di clausura esultano nell’apprendere la notizia. Juventus-Napoli si dovrà rigiocare, è questa la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport che ribalta così giudice sportivo e Corte d’Appello della Figc. Rosa Lupoli, clarissa cappuccina tifosissima degli azzurri, esulta così via social: “Una bella notizia… ce la possiamo ancora giocare fino alla fine. Forza Napoli sempre”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 22 dicembre 2020) Anche ledinell’apprendere lasi dovràre, è questa la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport che ribalta così giudice sportivo e Corte d’Appello della Figc. Rosa Lupoli, clarissa cappuccina tifosissima degli azzurri, esulta così via social: “Una… ce la possiamo ancora giocare fino alla fine. Forzasempre”. SportFace.

SkySport : ULTIM'ORA CONI JUVENTUS-NAPOLI SI RIGIOCA Il Collegio di Garanzia dello Sport accoglie il ricorso del Napoli Juvent… - sechesi : ?? Juventus-Napoli si rigioca: il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI accoglie il ricorso del Napoli e annull… - mirkocalemme : La #Juventus ha perso 'in albergo' come il #Napoli del 2018, contro lo stesso rivale e con lo stesso risultato. Qua… - matteoduranti10 : RT @calciomercatoit: #JuventusFiorentina, #Pirlo parla anche della gara col #Napoli, che andrà giocata: 'Dispiace per le squadre che sono s… - Luckyluciano971 : RT @Ruttosporc: Juventus - Napoli si rigioca come era scontato che fosse. Ora apriamo una indagine sugli organi giudicanti perché quella s… -