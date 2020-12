Juventus-Napoli si dovrà rigiocare | il Collegio di Garanzia ha accolto il ricorso

Leggi su sportface

(Di martedì 22 dicembre 2020) “Ildi, all’esito dell’udienza a Sezioni Unite tenutasi in data odierna, hailpresentato dalla società S.S.C.S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e, per l’effetto, ha annullato senza rinvio la decisione Corte Sportiva d’Appello presso la FIGC“. Attraverso una nota è stato comunicato l’esito deldeldinnanzi aldidello Sport. Annullato, dunque, il provvedimento del Giudice Sportivo contro il club partenopeo con tanto di sconfitta a tavolino e un punto di penalizzazione per non aver preso parte a. SportFace.