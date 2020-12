Juventus-Napoli si deve giocare: ricorso accolto, niente 3-0 né penalizzazione per gli azzurri (Di martedì 22 dicembre 2020) si deve giocare. Il Collegio di Garanzia del ha accolto il ricorso del club azzurro, annullando il 3-0 a tavolino e il punto di penalizzazione decisi dalle sentenze di primo e secondo grado. Il ... Leggi su leggo (Di martedì 22 dicembre 2020) si. Il Collegio di Garanzia del haildel club azzurro, annullando il 3-0 a tavolino e il punto didecisi dalle sentenze di primo e secondo grado. Il ...

juventusfc : Adrien #Rabiot non appare in distinta poiché sconta la squalifica in seguito alla pubblicazione del provvedimento d… - capuanogio : #JuventusNapoli si rigioca. (In)giustizia è fatta - SkySport : ULTIM'ORA CONI JUVENTUS-NAPOLI SI RIGIOCA Il Collegio di Garanzia dello Sport accoglie il ricorso del Napoli Juvent… - AlbyTarantino : RT @Carloalvino: Per non dimenticare... Napoli, ricorso respinto: giustizia sportiva è fatta - strongz : @totofaz @deliux9 La situazione è peggiorativa per noi solo se dovesse vincere la Juventus. Il Napoli potrebbe recu… -