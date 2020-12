Juventus – Napoli si deve giocare | bianconeri perdono 3 punti in classifica | annullata penalità agli azzurri

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 22 dicembre 2020) La giustizia sportiva dà ragione al. Glihanno vinto il ricorso relativo alla partita tra. La sfida in programma lo scorso 4 ottobre era stata vinta a tavolino dai. Ora la gara andrà giocata. Inoltre è stato restituito il punto di penalizzazione comminato al club azzurro. Il Collegio di garanzia presieduto dall’ex ministro degli Esteri Franco Frattini ribalta il verdetto di Tribunale federale e Corte Sportiva d’Appello e riscrive la. A questo punto bisognerà trovare una data utile per la sfida. In tal senso si fa strada l’ipotesi diil 13 gennaio rinviando le partite di Coppa Italia che vedono coinvolte le due squadre, a una settimana dal duello di Supercoppa in programma al Mapei Stadium di Reggio ...