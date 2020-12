Juventus-Napoli, De Luca: “Ripristinate giustizia, correttezza e lealtà sportiva” (Di martedì 22 dicembre 2020) “Il Collegio di Garanzia del Coni ha accolto il ricorso del Napoli contro le decisioni prese nelle scorse settimane a danno della società e della squadra. L’accoglimento del ricorso ripristina giustizia e correttezza“. Sono queste le parole di Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, in merito alla pronuncia favorevoli ai partenopei. “Si riconoscono – ha aggiunto il governatore – come valide e irrinunciabili le ragioni di tutela della salute espresse dalle decisioni delle Asl di Napoli, e soprattutto si ripristinano i valori della lealtà sportiva, clamorosamente violati dalle precedenti sentenze. Non si può non esprimere una piena e grande soddisfazione e l’apprezzamento per la decisione del Coni”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 22 dicembre 2020) “Il Collegio di Garanzia del Coni ha accolto il ricorso delcontro le decisioni prese nelle scorse settimane a danno della società e della squadra. L’accoglimento del ricorso ripristina“. Sono queste le parole di Vincenzo De, presidente della Regione Campania, in merito alla pronuncia favorevoli ai partenopei. “Si riconoscono – ha aggiunto il governatore – come valide e irrinunciabili le ragioni di tutela della salute espresse dalle decisioni delle Asl di, e soprattutto si ripristinano i valori della, clamorosamente violati dalle precedenti sentenze. Non si può non esprimere una piena e grande soddisfazione e l’apprezzamento per la decisione del Coni”. SportFace.

SkySport : ULTIM'ORA CONI JUVENTUS-NAPOLI SI RIGIOCA Il Collegio di Garanzia dello Sport accoglie il ricorso del Napoli Juvent… - sechesi : ?? Juventus-Napoli si rigioca: il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI accoglie il ricorso del Napoli e annull… - mirkocalemme : La #Juventus ha perso 'in albergo' come il #Napoli del 2018, contro lo stesso rivale e con lo stesso risultato. Qua… - matteoduranti10 : RT @calciomercatoit: #JuventusFiorentina, #Pirlo parla anche della gara col #Napoli, che andrà giocata: 'Dispiace per le squadre che sono s… - Luckyluciano971 : RT @Ruttosporc: Juventus - Napoli si rigioca come era scontato che fosse. Ora apriamo una indagine sugli organi giudicanti perché quella s… -