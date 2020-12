Juventus-Napoli | bianconeri indifferenti alla decisione del Coni

(Di martedì 22 dicembre 2020) La notizia di giornata, per quanto riguarda la Serie A, è sicuramente l’annullamento delle sentenze che infliggevano lo 0-3 a tavolino e un punto di penalizzazione alper non essersi presentato a Torino per giocare. Stando a voci vicine all’ambiente bianconero, però, ladel Collegio di Garanzia dellascia “indifferente” la. Secondo queste voci la vicenda è sempre stata “estranea” al club che infatti si presentò al campo all’ora e nella data prevista dal calendario della Serie A. SportFace.

La linea mantenuta dalla Juventus, quindi, è la stessa dal giorno della partita non disputata, quando i bianconeri scesero in campo all’Allianz Stadium, pur sapendo che il Napoli non sarebbe mai ...Il Napoli vince la sua partita al Collegio di Garanzia e adesso bisognerà trovare una data per recuperare la partita con la Juventus, non disputata a ottobre a causa delle positività al Covid-19 in ...