Juventus-Milan-Inter, pazza idea Benzema! (Di martedì 22 dicembre 2020) Il portale spagnolo “Diario Gol” ha rivelato un’importante notizia sul contratto di Karim Benzema: il francese è in scadenza nel giugno 2022 e, a quanto pare, non è stata ancora intavolata una trattativa per il rinnovo. Sembrerebbe proprio che Florentino Perez voglia rinnovare il reparto d’attacco e passare oltre il francese. La cifra che il Real potrebbe accettare si aggira intorno ai 40 milioni. Juventus, Inter e soprattutto Milan restano alla finestra e seguono con attenzione la vicenda Benzema. Per Benzema è lotta tra Juventus, Milan e Inter: Già l’estate scorsa i bianconeri avevano chiesto informazioni sull’attaccante francese, ma il Madrid non aveva mai aperto le porte per una possibile trattativa. Ora, con la scadenza di contratto vicina, le cose potrebbero cambiare. La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 22 dicembre 2020) Il portale spagnolo “Diario Gol” ha rivelato un’importante notizia sul contratto di Karim Benzema: il francese è in scadenza nel giugno 2022 e, a quanto pare, non è stata ancora intavolata una trattativa per il rinnovo. Sembrerebbe proprio che Florentino Perez voglia rinnovare il reparto d’attacco e passare oltre il francese. La cifra che il Real potrebbe accettare si aggira intorno ai 40 milioni.e soprattuttorestano alla finestra e seguono con attenzione la vicenda Benzema. Per Benzema è lotta tra: Già l’estate scorsa i bianconeri avevano chiesto informazioni sull’attaccante francese, ma il Madrid non aveva mai aperto le porte per una possibile trattativa. Ora, con la scadenza di contratto vicina, le cose potrebbero cambiare. La ...

