Juventus in dieci contro la Fiorentina: espulso Cuadrado (Di martedì 22 dicembre 2020) Cuadrado espulso contro la Fiorentina. Il difensore della Juventus lascia i suoi in dieci uomini dopo soli 18 minuti di gioco. Cartellino rosso diretto per una brutta entrata ai danni di un avversario. L'arbitro La Penna l'aveva sanzionato con un cartellino giallo; il VAR ha corretto la decisione dell'arbitro decretando l'espulsione. SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

