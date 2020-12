Juventus, il curioso primato di Cristiano Ronaldo contro la Fiorentina (Di martedì 22 dicembre 2020) Cristiano Ronaldo punta a chiudere il suo 2020 con un gol contro la Fiorentina. Magari migliorando il suo attuale primato in Serie A contro la squadra viola Reduce dalla doppietta contro il Parma, Cristiano Ronaldo punta a chiudere il suo 2020 con un gol contro la Fiorentina. Magari migliorando il suo attuale primato in Serie A contro la squadra viola. Cristiano Ronaldo, infatti, ha segnato tre reti contro la Fiorentina in Serie A, tutte su rigore – contro nessuna squadra ha realizzato più gol dal dischetto nel campionato italiano (alla pari del Genoa). Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 dicembre 2020)punta a chiudere il suo 2020 con un golla. Magari migliorando il suo attualein Serie Ala squadra viola Reduce dalla doppiettail Parma,punta a chiudere il suo 2020 con un golla. Magari migliorando il suo attualein Serie Ala squadra viola., infatti, ha segnato tre retilain Serie A, tutte su rigore –nessuna squadra ha realizzato più gol dal dischetto nel campionato italiano (alla pari del Genoa). Leggi su Calcionews24.com

Cristiano Ronaldo punta a chiudere il suo 2020 con un gol contro la Fiorentina. Magari migliorando il suo attuale primato in Serie A contro la squadra viola Reduce dalla doppietta contro il Parma, ...