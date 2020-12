Juventus-Fiorentina, Renzi: “E poi dicono che a Natale i miracoli non avvengono più” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “E poi dicono che a Natale i miracoli non avvengono più. Serata splendida, grazie Mister e grazie Ragazzi”. Sono queste le parole su Twitter di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, commentando la roboante vittoria della Fiorentina per 0-3 in casa della Juventus. Una vittoria contro la Vecchia Signora che ha sempre un sapore diverso per la Viola, a maggior ragione dopo tanto tempo in casa degli eterni rivali: era infatti dal 2008, quando la Fiorentina si affermò 2-3 coi gol di Gobbi, Papa Waigo e Osvaldo, che i toscani non si affermavano in casa dei bianconeri. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “E poiche anonpiù. Serata splendida, grazie Mister e grazie Ragazzi”. Sono queste le parole su Twitter di Matteo, leader di Italia Viva, commentando la roboante vittoria dellaper 0-3 in casa della. Una vittoria contro la Vecchia Signora che ha sempre un sapore diverso per la Viola, a maggior ragione dopo tanto tempo in casa degli eterni rivali: era infatti dal 2008, quando lasi affermò 2-3 coi gol di Gobbi, Papa Waigo e Osvaldo, che i toscani non si affermavano in casa dei bianconeri. SportFace.

