Juventus-Fiorentina, programma e telecronisti Sky Sport Serie A 2020/2021 (Di martedì 22 dicembre 2020) Il programma e i telecronisti su Sky Sport di Juventus-Fiorentina, match valido per la quattordicesima giornata di Serie A 2020/2021. All’Allianz Stadium i bianconeri puntano a chiudere bene l’anno contro i viola che cercano fondamentali punti salvezza. Chi riuscirà ad avere la meglio nell’anticipo di questo infrasettimanale? Calcio d’inizio alle ore 20.45 di martedì 22 dicembre. Juventus-Fiorentina sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A con la telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 22 dicembre 2020) Ile isu Skydi, match valido per la quattordicesima giornata di. All’Allianz Stadium i bianconeri puntano a chiudere bene l’anno contro i viola che cercano fondamentali punti salvezza. Chi riuscirà ad avere la meglio nell’anticipo di questo infrasettimanale? Calcio d’inizio alle ore 20.45 di martedì 22 dicembre.sarà visibile in diretta tv su SkyA con la telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi.Face.

