Juventus Fiorentina probabili formazioni, Pirlo conferma McKennie (Di martedì 22 dicembre 2020) Juventus Fiorentina probabili formazioni – Pirlo contro Prandelli. Ultimo match dell’anno per la vecchia signora. Questa sera alle 20.45 Juventus-Fiorentina, chiude un 2020 vissuto tra gioie e dolori per i bianconeri. Pirlo ritrova Demiral e Dybala, ancora out Arthur. A Ronaldo e compagni serve dare continuità alle ultime prestazioni, soprattutto a quella di Parma dove la squadra è stata perfetta. Juventus Fiorentina probabili formazioni, chi gioca In porta dovrebbe rientrare Szczesny, mentre sulla destra torna Cuadrado. Ballottaggio tra Danilo e Alex Sandro per il ruolo di terzino sinistro. Al centro della difesa ancora Bonucci con De Ligt. A centrocampo dovrebbero rientrare Rabiot, ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 22 dicembre 2020)contro Prandelli. Ultimo match dell’anno per la vecchia signora. Questa sera alle 20.45, chiude un 2020 vissuto tra gioie e dolori per i bianconeri.ritrova Demiral e Dybala, ancora out Arthur. A Ronaldo e compagni serve dare continuità alle ultime prestazioni, soprattutto a quella di Parma dove la squadra è stata perfetta., chi gioca In porta dovrebbe rientrare Szczesny, mentre sulla destra torna Cuadrado. Ballottaggio tra Danilo e Alex Sandro per il ruolo di terzino sinistro. Al centro della difesa ancora Bonucci con De Ligt. A centrocampo dovrebbero rientrare Rabiot, ...

juventusfc : Meno 1??a #JuveFiorentina! Allenamento mattutino per i bianconeri ??? - JuventusTV : Tra i gol messi a segno in #JuveFiorentina da Filippo #Inzaghi, quello del gennaio 2001 può considerarsi uno dei pi… - JuventusTV : Torniamo indietro di oltre vent'anni, alla stagione 1994/1995 ?? Che rimonta in quel #JuveFiorentina! A completarl… - PrinceOfXtreme : RT @juventusfc: Quello che c'è da sapere sulla sfida di questa sera! ?? #JuveFiorentina - LGramellini : #Juventus contro la #Fiorentina vietati regali di Natale. #3GRAMminuti ?? -