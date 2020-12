Juventus Fiorentina, Pirlo: “Immagini parlano chiare. Affaticamento per De Ligt” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Clamorosa sconfitta della Juventus che subisce ben tre reti allo Stadium dalla Fiorentina di Cesare Prandelli. Partita subito in salita dopo il gol di Vlahovic e la successiva espulsione di Cuadrado. Apprensione per Andrea Pirlo, costretto a sostituire nel finale De Ligt per un problema fisico. Al posto dell’olandese entrato il giovane Frabotta. Juventus Fiorentina: le parole di Pirlo ” Quello che è successo nel pomeriggio non deve essere un alibi, abbiamo sbagliato completamente l’approccio. Capita nelle partite prima di Natale- ha dichiarato Andrea Pirlo tramite i microfoni di Sky Sport- di non entrare con la giusta concentrazione. Arbitraggio? Le Immagini sono chiare, l’espulsione su Cuadrado era chiara ma anche ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Clamorosa sconfitta dellache subisce ben tre reti allo Stadium dalladi Cesare Prandelli. Partita subito in salita dopo il gol di Vlahovic e la successiva espulsione di Cuadrado. Apprensione per Andrea, costretto a sostituire nel finale Deper un problema fisico. Al posto dell’olandese entrato il giovane Frabotta.: le parole di” Quello che è successo nel pomeriggio non deve essere un alibi, abbiamo sbagliato completamente l’approccio. Capita nelle partite prima di Natale- ha dichiarato Andreatramite i microfoni di Sky Sport- di non entrare con la giusta concentrazione. Arbitraggio? Lesono, l’espulsione su Cuadrado era chiara ma anche ...

