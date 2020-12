Juventus-Fiorentina, Paratici: “Ricorso? Estranei e indifferenti, De Laurentiis ha detto un’ovvietà” (Di martedì 22 dicembre 2020) E' tutto pronto per Juventus-Fiorentina.Ancora pochi istanti e sarà Juventus-Fiorentina, match valido per la 14^ giornata di Serie A in programma questa sera all'Allianz Stadium. Dopo il poker rifilato al Parma, i bianconeri sono pronti a tornare in campo per affrontare in casa la viola nell'ultima sfida del 2020. Una sfida importante che potrebbe permettere alla "Vecchia Signora" di salutare l'anno corrente con maggiore serenità, dopo un avvio di stagione complicato. Lo sa bene il direttore dell'area tecnica Fabio Paratici che, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport", si è soffermato su svariati temi caldi in casa Juventus: uno su tutti quello relativo al Ricorso al CONI presentato dal Napoli per la sfida dello scorso 4 ottobre mai disputata."Noi siamo sempre stati ... Leggi su mediagol (Di martedì 22 dicembre 2020) E' tutto pronto per.Ancora pochi istanti e sarà, match valido per la 14^ giornata di Serie A in programma questa sera all'Allianz Stadium. Dopo il poker rifilato al Parma, i bianconeri sono pronti a tornare in campo per affrontare in casa la viola nell'ultima sfida del 2020. Una sfida importante che potrebbe permettere alla "Vecchia Signora" di salutare l'anno corrente con maggiore serenità, dopo un avvio di stagione complicato. Lo sa bene il direttore dell'area tecnica Fabioche, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport", si è soffermato su svariati temi caldi in casa: uno su tutti quello relativo alal CONI presentato dal Napoli per la sfida dello scorso 4 ottobre mai disputata."Noi siamo sempre stati ...

