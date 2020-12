Juventus-Fiorentina oggi in tv, Sky o DAZN? Canale, orario e diretta streaming (Di martedì 22 dicembre 2020) Il programma di Juventus-Fiorentina, gara valevole per l’anticipo della quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I bianconeri vanno a caccia di una vittoria nell’ultimo match prima di Natale per avvicinarsi al Milan capolista, in attesa che i rossoneri scendano in campo. L’incontro, in programma oggi martedì 22 dicembre alle ore 20:45, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, highlights e pagelle al termine. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 22 dicembre 2020) Il programma di, gara valevole per l’anticipo della quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I bianconeri vanno a caccia di una vittoria nell’ultimo match prima di Natale per avvicinarsi al Milan capolista, in attesa che i rossoneri scendano in campo. L’incontro, in programmamartedì 22 dicembre alle ore 20:45, sarà trasmesso intv su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, oltre che insulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, highlights e pagelle al termine. SportFace.

