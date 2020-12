Juventus Fiorentina, i convocati di Pirlo: ci sono Chiellini e Dybala (Di martedì 22 dicembre 2020) Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati in vista della partita contro la Fiorentina Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha reso nota la lista dei convocati in vista della partita di questa sera contro la Fiorentina. Tra i bianconeri, ci sono Dybala e Chiellini. Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Dragusin, Frabotta.Centrocampisti: Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski.Attaccanti: Ronaldo, Morata, Dybala, Da Graca. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Andreaha diramato la lista deiin vista della partita contro laAndrea, allenatore della, ha reso nota la lista deiin vista della partita di questa sera contro la. Tra i bianconeri, ci. Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.Difensori:, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Dragusin, Frabotta.Centrocampisti: Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski.Attaccanti: Ronaldo, Morata,, Da Graca. Leggi su Calcionews24.com

