Juventus – Fiorentina, Capuano attacca l’arbitro: “Serata disastrosa” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La Juventus perde contro la Fiorentina. Risultato tondo dei viola che vincono 3-0. Giovanni Capuano, giornalista, ha attaccato l’arbitro La Penna. Fa già discutere la sconfitta della Juventus avvenuta per mano della Fiorentina di Cesare Prandelli. I viola vincono grazie alle reti di Vlahovic e Caceres ed all’autogol di Alex Sandro. I bianconeri, costretti all’inferiorità Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Laperde contro la. Risultato tondo dei viola che vincono 3-0. Giovanni, giornalista, hatoLa Penna. Fa già discutere la sconfitta dellaavvenuta per mano delladi Cesare Prandelli. I viola vincono grazie alle reti di Vlahovic e Caceres ed all’autogol di Alex Sandro. I bianconeri, costretti all’inferiorità Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

acffiorentina : ?| 90’ La Fiorentina si impone 0-3 sui bianconeri allo Juventus Stadium ?????? Juventus ?? Fiorentina 0??-3??… - FOXSoccer : 81': Juventus 0-3 Fiorentina ?? - juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! Vincere per chiudere l’anno con altri 3 punti! ?? Forza ragazzi, #FINOALLAFINE! ?? LIVE MATC… - ilTorineseNews : Clamorosa sconfitta in casa: Juventus-Fiorentina 0-3 - NiccoColo : Serataccia per La Penna: mancano il secondo giallo a Valero e almeno un rigore su Bernardeschi @gazzetta Cominciam… -